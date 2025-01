Kan Klaas een muzieknoot 2 minuten aanhouden?

Deze week stellen we Klaas zijn zangtalent op de proef. Aan hem de bijna onmogelijke taak om één toon twee minuten aan te houden. Gelukkig schiet dé lange tonenexpert van Nederland, Vajèn van den Bosch, hem te hulp.

Achter de schermen bij Frozen de Musical geeft zij Klaas een zangworkshop. Ook ademcoach Sanne leert Klaas wat trucs om zijn toon steeds een stukje langer aan te kunnen houden. Uiteindelijk doet hij zijn laatste poging op de HKU waar een bijzondere ruimte van sound engineers Antal en Thijs misschien de oplossing zou kunnen zijn. Ook is Klaas voor één dag ruimtegereedschaptester.

Klaas kan alles op tv

Klaas van Kruistum bekijkt in dit populair-wetenschappelijke programma of hij inderdaad echt alles kan door allerlei bizarre opdrachten uit te voeren. Met behulp van technologie, wetenschap en slimme gadgets probeert hij deze taken te volbrengen.

