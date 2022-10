Kan Klaas de grootste vierpotige exoskelet ter wereld besturen?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. In dit KRO-NCRV-programma krijgt presentator Klaas van Kruistum elke week twee uitdagingen die hij met behulp van duurzame technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In deze aflevering reist Klaas af naar Canada voor wel een wel hele spectaculaire missie. Hij gaat ervaren hoe het is om 20 keer zo sterk te zijn. In Canada staat het grootste vierpotige exoskelet ter wereld op hem te wachten. Aan Klaas de taak om dit apparaat onder controle te krijgen en te besturen.

In Nederland is Klaas voor één dag professioneel relschopper bij de landelijke training van de Mobiele Eenheid. De kneepjes van het vak worden hem bijgebracht door professional relschopper Guus. Soms kan het er bij rellen heftig aan toe gaan en is het belangrijk om agenten daarop voor te bereiden. Klaas mag vandaag het tegenspel verzorgen. Komt hij daar zonder kleerscheuren vanaf?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 15 oktober om 18.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.