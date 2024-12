Kan Klaas binnen één minuut drie spongen maken op het water?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Uit tien seizoenen Klaas kan alles blijkt dat Klaas niet écht uitblinkt in watersporten. In zijn nieuwe missie krijgt hij de kans om het tegendeel te bewijzen. Binnen één minuut drie sprongen op het water maken zónder nat te worden, is de opdracht. Na een poging op de waterkski’s zoekt Klaas de oplossing voor deze missie in Florida. Daar staat een monster van een vaartuig op hem te wachten. De Shadow Six Racing Typhoon. Deze AUV (Aquatic Utility Vehicle) behaalt snelheden van 150 km/u, heeft een opvallend korte draaicirkel en is een kei in – jawel – springen. En Klaas is voor één dag planten-dj.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 7 december om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.