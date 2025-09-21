'Kamp Van Koningsbrugge' test angstbeheersing van de cursisten

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Water en dan vooral de snelstromende rivier de Saramacca blijkt de uitgelezen plek om de cursisten te testen op angstbeheersing. Aart komt erachter hoe extreem de gevolgen kunnen zijn als je je eigen grenzen niet aangeeft. En de rest komt erachter wat je allemaal met een boot kunt doen. De volgende ochtend ondervindt Edwin dat te allen tijde in 'Kamp van Koningsbrugge' echt te allen tijde betekent.

