'Kamp Van Koningsbrugge' test angstbeheersing van de cursisten

zondag 21 september 2025
De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Water en dan vooral de snelstromende rivier de Saramacca blijkt de uitgelezen plek om de cursisten te testen op angstbeheersing. Aart komt erachter hoe extreem de gevolgen kunnen zijn als je je eigen grenzen niet aangeeft. En de rest komt erachter wat je allemaal met een boot kunt doen. De volgende ochtend ondervindt Edwin dat te allen tijde in 'Kamp van Koningsbrugge' echt te allen tijde betekent.


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 22 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 22 september 2025 om 20u34  »
NPO 1
Jeroen van Koningsbrugge steekt vijftien gewone burgers een hart onder de riem tijdens dit unieke experiment, waarbij ze het uiterste geven tijdens hun deelname aan een van de zwaarste opleidingen van Nederland: de opleiding van de Special Forces.
Maandag 29 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
Een ghilliesuit is een camouflagejas die snipers zelf maken. De cursisten kregen, voordat ze in Suriname kwamen, de opdracht om deze zelf thuis te fabriceren. Zijn ze beasting-proof?
Zaterdag 4 oktober 2025 om 10u30  »
NPO 1
Persbericht AVROTROS
