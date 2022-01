Kamervoorzitter Vera Bergkamp bij 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp

Zondagmorgen is de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp te gast bij Rick Nieman. Over de start van het jaar met een gloednieuw kabinet, de positie van Kamerleden en de verharding in het parlementaire debat.

Arendo Joustra van Elsevier Weekblad

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad is te gast in 'WNL Op Zondag'. Met fragmenten en verhalen uit de politieke schatkamer. Over de bordesscene, de regeringsverklaring en het eerste debat van een nieuw kabinet.

FFD-arts Ashis Brahma en columnist Zihni Özdil

GGD-arts Ashis Brahma en opiniemaker Zihni Özdil zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Hoe bereik je mensen die niet gevaccineerd zijn? De Franse president Emmanuel Macron wil ongevaccineerden dwarszitten en het leven zuur maken. Werkt dat ook in Nederland?

Govert Schilling

Wetenschapsjournalist Govert Schilling is te gast bij Rick Nieman. Over de meest opmerkelijke ruimtemissies van 2022. Zoals de Nasa-missie die een komeet uit haar baan moet duwen of de lancering van de James Webb-telescoop die het heelal afspeurt naar buitenaards leven.

'WNL Op Zondag', zondag 9 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.