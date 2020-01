Kamervoorzitter Khadija Arib bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. WNL Op Zondag wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

De voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is te gast bij Rick Nieman. Deze week is de Tweede Kamer weer begonnen aan een nieuw politiek jaar. Waar gaat de kamervoorzitter zich dit jaar hard voor maken?

Oud-hoofdcommissaris en schrijver Joop van Riessen geeft in 'WNL Op Zondag' zijn analyse van de nieuwste misdaadcijfers. Het blijkt dat de criminaliteit is gestegen, met name onder jongeren.

Amerika-deskundige en columnist Koen Petersen blikt in 'WNL Op Zondag' vooruit op het impeachment-proces tegen president Donald Trump dat dinsdag van start gaat. Wie zijn de hoofdrolspelers?

Zanger, kroegbaas en ondernemer Hessel en zijn dochter Tess geven binnenkort een concert in Ahoy. In 'WNL Op Zondag' vertellen ze over Terschelling, ondernemerschap en muziek.

'WNL Op Zondag', zondag 19 januari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.