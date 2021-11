Justitieminister Ferd Grapperhaus te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagochtend live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Zondagmorgen is demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman maakt zich zorgen over de verharding van de samenleving en de weerbaarheid van de maatschappij. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW

De voorzitter van werkgeversorganisatie Ingrid Thijssen is te gast in 'WNL Op Zondag'. Deze week maakte Shell bekend na 114 jaar het hoofdkantoor te verplaatsen naar Londen. Wat zegt dat over het vestigingsklimaat in Nederland. Albert Verlinde en Sjuul Paradijs

Producent Albert Verlinde en media-ondernemer Sjuul Paradijs zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Hoe kijken deze ondernemers naar coronamaatregelen zoals 1G, 2G en 3G en een mogelijke nieuwe lockdown. Journalist Liesbeth Staats

Journalist en programmamaker Liesbeth Staats is te gast bij Rick Nieman. Ze schreef het boek 'Waarom vrouwen minder werken dan mannen'. En waarom dat een probleem is voor iedereen. 'WNL Op Zondag', zondag 21 november om 10.00 uur op NPO 1.