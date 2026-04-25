Justitieminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen Justitieminister David van Weel, hoogleraar David Smeulders en journalist Jesse Frederik. Ook te gast D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en Carol Rock over het White House Correspondents' Dinner.
JUSTITIEMINISTER DAVID VAN WEEL
Zondagmorgen is minister van Justitie David van Weel te gast bij Rick Nieman. Over de toenemende terreurdreiging in Nederland. Wie zitten daar achter en hoe kan dat worden aangepakt. En hoe kunnen burgers en bedrijven zich voorbereiden op meer weerbaarheid bij dit soort dreigingen.
HOOGLERAAR DAVID SMEULDERS
Deze week werd in de provincie Utrecht een stroomstop aangekondigd voor nieuwe aansluitingen. Hoogleraar energietechnologie David Smeulders van Universiteit Eindhoven over de gevolgen van het overvolle stroomnet. En de vraag: waarom zag bijna niemand dit aankomen?
JAN PATERNOTTE EN CAROL ROCK
D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en journalist Carol Rock over het White House Correspondents' Dinner. Het is de eerste keer dat president Donald Trump aanwezig zal zijn als spreker. Over de jarenlange traditie van het White House Correpondents' Dinner en de meest opmerkelijke fragmenten uit heden en verleden.
JOURNALIST JESSE FREDERIK
In De Correspondent schreef journalist Jesse Frederik een opmerkelijk artikel: "Hoe de Groningse gasbevingen ontaarden in een feitenvrij compensatiecircus van miljarden euro's.” Daarin schetst hij een beeld van de compensatiedrift van de overheid, waarbij wetenschappelijke bevindingen soms opzij werden gezet.
'WNL Op Zondag', zondag 26 april om 10.00 uur op NPO1.
Fernand probeert Carmen wijs te maken dat haar Xavier eigenlijk op mannen valt. Zo hoopt hij een wig tussen de twee te drijven en Carmen voor zich te winnen. Hij wordt echter ontmaskerd en de Kampioenen geven hem een koekje van eigen deeg.
'F.C. De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.