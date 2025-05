Justitieminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Dit zijn deze week de gasten:

Justitieminister David van Weel

Zondagmorgen is minister van Justitie David van Weel te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman doet verslag van zijn bezoek aan Oekraine. Wat kan Nederland leren van de weerbaarheid van de Oekrainers? Ook gaat de minister in op de aanpak van actievoerders en agressie en geweld tegen politiemensen.

Generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan

Generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan doet een oproep tot meer weerbaarheid en zelfredzaamheid in tijden van crisis. Ook maakt de eerste vrouwelijke drie-sterren generaal zich hard voor meer vrouwen bij de krijgsmacht.

Naomi Mestrum (CIDI) EN Jan Paternotte (D66)

Directeur Naomi Mestrum van het CIDI en Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 gaan met elkaar in debat over Gaza en Israël. Over directe humanitaire hulp tot het nieuwe standpunt van het kabinet over Israel.

Hans Spekman

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman over politieke satire. Van het succes van ‘Even tot Hier’ tot de oudejaarsconference van Wim Kan. Ook gaat de oud-politicus in op het veranderende politieke landschap.

