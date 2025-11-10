Jurre Geluk ontmoet Logan in 'Niet Klein Te Krijgen'

Dit zijn de kandidaten van de vijfde week van 'De Slimste Mens ter Wereld'
maandag 10 november 2025
Foto: © BNNVARA 2025

Jurre Geluk ontmoet Logan (8). Hij heeft sinds een aantal maanden de diagnose MLD, een metabole ziekte waardoor hij steeds minder kan. Hij zit inmiddels in een rolstoel, maar blijft nog altijd grapjes maken en spelletjes spelen.

Verder vertelt Francesca (11) over de hoop op nieuwe behandelmethodes en gaat ze samen met Jurre schilderen. Mila (10) ligt in het ziekenhuis voor een chemokuur. Omdat ze een goede dag heeft gaat ze met haar moeder en Jurre even make-uppen. In de brugklas van Rosan (12) weet nog bijna niemand over haar levensbedreigende leveraandoening. Samen met Jurre als haar assistent geeft ze een spreekbeurt hierover.


'Niet Klein Te Krijgen', dinsdag 11 november om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.


Niet klein te krijgen op tv
Dinsdag 11 november 2025 om 21u30  »
NPO 1
Jurre ontmoet Logan (8) met de metabole ziekte MLD. Hij gaat samen met Francesca (11) schilderen, met Mila (10) make-uppen en is assistent bij de spreekbeurt van Rosan (12).
Dinsdag 18 november 2025 om 21u25  »
NPO 1
Jurre ziet Francesca's (11) Jiujitsu in actie en ontmoet in het ziekenhuis de broers en zussen van Mila (10). Luca (13) vertelt hoe hij zijn vader mist en Logan (8) doet zijn eerste communie.

