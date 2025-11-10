Jurre Geluk ontmoet Logan in 'Niet Klein Te Krijgen'

Foto: © BNNVARA 2025

Jurre Geluk ontmoet Logan (8). Hij heeft sinds een aantal maanden de diagnose MLD, een metabole ziekte waardoor hij steeds minder kan. Hij zit inmiddels in een rolstoel, maar blijft nog altijd grapjes maken en spelletjes spelen.

Verder vertelt Francesca (11) over de hoop op nieuwe behandelmethodes en gaat ze samen met Jurre schilderen. Mila (10) ligt in het ziekenhuis voor een chemokuur. Omdat ze een goede dag heeft gaat ze met haar moeder en Jurre even make-uppen. In de brugklas van Rosan (12) weet nog bijna niemand over haar levensbedreigende leveraandoening. Samen met Jurre als haar assistent geeft ze een spreekbeurt hierover.

'Niet Klein Te Krijgen', dinsdag 11 november om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.