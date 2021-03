Juliette Hurel zondag in 'Podium Witteman'

Paul Witteman ontvangt topfluitist Juliette Hurel en pianist Hélène Couvert, pianist Adam Akopian, Dudok Quartet Amsterdam, saxofonisten Jasper van Damme en Jasper Blom, trompettist Jan van Duikeren, trombonist Louk Boudesteijn, pianist Xavi Torres en Fuse!

De Franse topfluitist Juliette Hurel combineert een internationale solocarrière met de positie van eerste fluitist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze zou het niet anders willen, want dat stoeltje in het hart van het orkest is de mooiste plek op de wereld. In 'Podium Witteman' komt ze een lans breken voor vergeten vrouwelijke componisten, zoals Mel Bonis, die met Claude Debussy in de schoolbanken heeft gezeten. Juliette Hurel speelt het prachtige adagio uit Bonis’ fluitsonate, samen met haar landgenote pianist Hélène Couvert.

De 12-jarige pianist Adam Akopian is in Nederland geboren, maar heeft Armeense roots. Hij speelde zich vorig jaar in de kijker door het PianoFest Concours te winnen. Daarna mocht hij zelfs op masterclass bij Thomas Beijer! In 'Podium Witteman' speelt Adam muziek van de Armeense componist Komitas Vardapet.

Floris Kortie duikt in de geschiedenis van het bekende 'Adagio for strings' van de Amerikaanse componist Samuel Barber. Een indrukwekkend droevig stuk dat in de VS de status heeft van nationale herdenkingsmuziek. Het onvolprezen Dudok Quartet Amsterdam speelt de originele versie voor strijkkwartet: Molto adagio!

Fuse duikt dit keer in het symfonische oeuvre van een van de belangrijkste componisten van de 20ste eeuw: Duke Ellington. Rob Horsting maakt speciaal voor Fuse een arrangement van diens orkestsuite 'Night Creature' (1963). Speciaal voor deze gelegenheid wordt onze huisband uitgebreid met de saxofonisten Jasper van Damme en Jasper Blom, trompettist Jan van Duikeren, trombonist Louk Boudesteijn en pianist Xavi Torres.

In de 'Podium Witteman Podcast' praat Floris Kortie met twee programmeurs van grote concertzalen: Peter Tra van TivoliVredenburg in Utrecht en Mirjam Wijzenbeek van het Concertgebouw in Amsterdam. Hoe hebben zij het afgelopen jaar beleefd? Was het alleen maar ellende of zijn er ook nieuwe dingen ontstaan? De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kun je kijken naar het Grachtenfestival van de zomer van 2014, met optredens van onder andere het Keuris Saxofoonkwartet, violist Rosanne Philippens en het Dudok Quartet Amsterdam. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 7 maart van 18.25 tot 19.25 uur op NPO 2.