Journalisten vertellen over bedreigingen door hun werk in 'Wat is het waard?'

Doodsbedreigingen, stalking en intimidatie aan het adres van journalisten zijn in onze gepolariseerde samenleving helaas geen uitzondering meer.

In 'Wat is het waard?' vertellen drie journalisten aan journalist en documentairemaker Max Vessies over hun persoonlijke ervaringen met dit fenomeen. Journalist en presentator Sander Schimmelpenninck vertelt over de dagelijkse confrontatie met doodswensen en bedreigingen via sociale media.

Misdaadjournalist Paul Vugts deelt zijn beklemmende verhaal over de moordopdracht die tegen hem werd afgegeven waardoor hij een tijd lang in de zwaarst mogelijke beveiliging moest leven. En freelance sportjournalist Tara Lewis vertelt over de roerige periode van bedreigingen aan haar adres nadat ze heeft geschreven over de hooligans van Feyenoord. Ze blijkt in haar eigen huis niet veilig te zijn.

De documentaire biedt een diepgaande inkijk in de persoonlijke tol die deze journalisten moeten betalen, alleen maar omdat ze hun werk doen. Maar het toont hun veerkracht en vastberadenheid om niet te buigen voor bedreigende situaties. Wat drijft hen om door te gaan, en tegen welke prijs?

'2Doc: Wat is het waard?', zondag 26 mei om 22.55 uur bij BNNVARA op NPO 2.