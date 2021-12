Joris Linssen komt bij je thuis met KRO-NCRV's 'Joris' Kerstboom'

Het KRO-NCRV programma 'Joris' Kerstboom' is voor veel kijkers een heuse traditie. Het lichtpunt in de donkere decembermaand, een periode waarin we met elkaar terugkijken en graag samen zijn.

Joris komt dit jaar persoonlijk bij je langs om verhalen op te halen over de bijzondere mensen die jij in het licht wilt zetten.

KRO-NCRV presentator Joris Linssen rijdt ook dit jaar dwars door Nederland om persoonlijke verhalen bij mensen thuis op te halen. Die kunnen als vanouds een foto van een dierbaar persoon in de boom hangen en vertellen waarom ze hem of haar graag in het licht willen zetten.

Piet zet een toekomstige leverdonor voor zijn vrouw in het licht en Anoeska wil graag het verhaal van haar zus delen. Anoeska is door haar zus enorm gesteund toen zij met haar vier kinderen aangewezen was tot de voedselbank, omdat zij één van de slachtoffers was van de toeslagenaffaire. Marianne zet zuster Hilde in het licht omdat zij nog steeds in haar klooster mag wonen, nadat deze zomer haar appartement onder water stond tijdens de overstromingen in Valkenburg. En Natascha zet Vincent vanuit het Blijf-van-mijn-lijfhuis in het licht. Vincent geeft haar weer de liefde die ze nodig heeft, nadat ze door haar partner vreselijk mishandeld werd.

Presentator Joris Linssen over het nieuwe seizoen: 'Dit jaar heeft 'Joris’ Kerstboom' een flinke opfrisbeurt gekregen. Met een klein, lief boompje rijd ik in mijn elektrische auto, die op een rijdende kerstbal lijkt, heel Nederland door. Aan de voordeur vraag ik mensen wie zij in het licht willen zetten en dat levert ontroerende en hartverwarmende verhalen op. Ik voel dat de behoefte aan een warme kerst groter is dan ooit. Fijn om daar een rol in te kunnen spelen!'

Meer verlichting in crisistijd

Naast 'Joris' Kerstboom' brengt KRO-NCRV nog meer verlichting aan het einde van het jaar in de vijfdelige reeks 'Boeddha in de Polder'. In deze serie praat Joris met een BN’er die een crisis overwon dankzij Oosterse wijsheden. Zoals voetbaltrainer Gertjan Verbeek die na elke wedstrijd met het elftal van Almere City de yogamat opzoekt. Radio DJ Giel Beelen laat zien hoe spiritualiteit zijn leven totaal heeft veranderd. Martine Sandifort deelt haar donkere gedachtes met Joris en legt uit hoe humor haar daar doorheen helpt. Verder vertellen Dinand en Lucy Woesthoff wat echt loslaten is terwijl ze afscheid nemen van huis en haard en naar Ibiza vertrekken en Lucia Rijker brengt Joris de kracht van de natuur bij. 'Boeddha in de Polder is in de week na 'Joris' Kerstboom' te zien van maandag 27 tot en met vrijdag 31 december om 19.20 uur bij de Boeddhistische Blik/KRO-NCRV op NPO 2.

'Joris' Kerstboom', 20 tot en met 24 december om 21.10 uur en 25 december om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.