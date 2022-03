Jonge presidentskandidaat Zimbabwe op de voet gevolgd in '2Doc'

Zimbabwe, 2018. Nelson Chamisa neemt het tijdens de eerste presidents-verkiezingen sinds de coup waarmee Robert Mugabe in 2017 werd afgezet, op tegen Emmerson Mnangagwa. Hoewel Chamisa wint, wordt de uitslag gekaapt door ZANU-PF; het gevecht om de ziel van de democratie is begonnen.

De Deense regisseur Camilla Nielsson keerde voor 'President' terug naar Zimbabwe, waar ze eerder ook Democrats maakte.

Als Mugabe is vertrokken, is het tijd voor verandering in Zimbabwe. Uit de oppositie staat de jonge getalenteerde Nelson Chamisa (40) op, die de uitdaging aangaat met zittend president Mnangagwa en regerende partij ZANU-PF (Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie – Patriottisch Front). Die partij doet er alles aan om de verkiezingen te manipuleren. Als de stemmen zijn uitgebracht en ondanks Chamisa’s overwinning, de uitslag toch wordt gekaapt door ZANU-PF, blijkt de echte strijd nog maar nét begonnen.

Regisseur Camilla Nielsson volgt in President dit politieke drama op het hoogste niveau op de voet. Ze toont, net als in Democrats, de personages in gedrag en daden, niet door interviews en voice over. Een fly-on-the-wall-verslag van Chamisa’s campagne, gecombineerd met oorlogsverslaggeving en een juridische thriller over het gevecht om de ziel van een democratie in één.

