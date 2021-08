Jonge mensen met dementie runnen nieuw seizoen 'Restaurant Misverstand'

Burn-out of depressie? Dat is de eerste diagnose voor accountmanager Rob (59). Hij vergeet dingen en verzint smoezen om toch zijn werk te kunnen doen. Uiteindelijk krijgt hij na jaren de diagnose alzheimer.

Vanaf 1 september zien we in een nieuw seizoen van het SBS6 programma 'Restaurant Misverstand' hoe 11 relatief jonge mensen, met verschillende vormen van dementie, proberen met elkaar een eetcafé te leiden. De meeste van hen hebben geen horecaervaring, maar chef-kok Ron Blaauw staat hen bij. Net als presentator Johnny de Mol en professor Marjolein de Vugt, gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd. SBS6 en Alzheimer Nederland willen met het programma begrip voor - en kennis over - dementie vergroten.

We zien de lol die ze hebben als ze aan de slag gaan in de keuken en in de bediening, maar ook de problemen waar de medewerkers tegenaan lopen. 'Hoe oud ben ik nu ook alweer, waar ligt het bestek en wat zit er in die cocktail?' Het korte termijn geheugen laat hen geregeld in de steek. De muzikale Theo (58) heeft frontotemporale dementie (FTD), na alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij jonge mensen. Voormalig verzuimmedewerker Wilma (60) heeft Lewy Body dementie en dit uit zich bijvoorbeeld heel anders dan alzheimer. Ook bij haar werd dementie niet erkend en luidde de diagnose burn-out. Het gevolg voor henzelf en naasten is zeer ingrijpend, maar onder elkaar ondervinden zij veel steun. Ze ervaren in 'Restaurant Misverstand' onder andere hoe waardevol het is om samen iets voor elkaar te krijgen en helpen elkaar op ontroerende wijze. Feit blijft dat zij zo lang mogelijk actief willen meedoen in de samenleving.

Johnny de Mol: 'Wanneer je de diagnose dementie krijgt, verandert je leven compleet. De toekomst is niet vanzelfsprekend meer, maar de behoefte naar een actieve en volwaardige plek in de samenleving blijft bestaan. Er is veel onbegrip rondom deze ziekte en ook op de omgeving heeft dit enorme impact. Het was weer ontroerend en mooi om te zien hoe deze mensen met hun ziekte omgaan en wat ze nog allemaal kunnen en willen. Restaurant Misverstand laat dat zien en ook hoe alle deelnemers zich desondanks heel nuttig maken en daar plezier aan beleven.'

Ron Blaauw: 'Deze mensen waren nog allemaal actief aan het werk en hadden goede banen toen zij de diagnose dementie kregen. Daarna kwamen zij thuis te zitten. Maar deze diagnose wil niet zeggen dat ze helemaal niets meer kunnen! Ik zag ze met elkaar vol enthousiasme aan het werk in 'Restaurant Misverstand': vanaf de kersverse locatie, het museumcafé 'Museum van de Geest' in Haarlem. Het bereiden van het eten en het bedienen in een restaurant is voor het team van mensen met dementie een flinke uitdaging. Dit zorgt voor aangrijpende, maar vooral mooie taferelen.'

Ook in deze serie maakt professor Marjolein de Vugt duidelijk hoe we mensen met dementie kunnen helpen om hun kwaliteit van leven én dat van hun naasten te verbeteren.

Het programma 'The Restaurant That Makes Mistakes' werd in 2019 voor het eerst uitgezonden in Groot-Brittannië. De Nederlandse versie 'Restaurant Misverstand' - waar niemand wordt af geserveerd - wordt geproduceerd door Concept Street in samenwerking met Alzheimer Nederland.



'Restaurant Misverstand', vanaf woensdag 1 september wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en op KIJK.nl.