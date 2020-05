Jonge ambitieuze architect in '2Doc: Door de ogen van Arna'

Foto: © Dimdocs/BNNVARA 2020

Wat doe je als de samenleving om je heen volledig scheurt en alle samenhang verdwijnt? Het overkomt Arna Mačkić, die met haar familie de JoegoslaviŽ-oorlog begin jaren '90 ternauwernood ontvlucht.

Met de herinneringen en trauma's in het achterhoofd begint de familie Mačkić in Zoetermeer een nieuw bestaan. Het leidt bij de kleine Arna tot de drang om van een samenleving een hechte gemeenschap te maken, waar groepen mensen niet worden buitengesloten en er letterlijk ruimte wordt geboden aan iedereen. Architectuur wordt haar uitingsvorm. Arna won in 2016 een Dutch Design Award, en in 2017 de prestigieuze Jonge Maaskantprijs. In 2016 noemde de Britse krant The Guardian Arna's boek 'Mortal Cities & Forgotten Monuments' één van de drie beste architectuurboeken van dat jaar.

In de documentaire zien we hoe de inmiddels dertigjarige Arna onvermoeibaar vecht voor haar ideaal om te bouwen aan een inclusieve maatschappij. Ze ontvangt een reeks prestigieuze prijzen en wordt op allerlei podia gehesen, maar wanneer het tot het toekennen van projecten en initiatieven komt, stuit ze ook op verzet. Vanuit haar kantoor in de Amsterdamse Bijlmerbajes werkt Arna onverstoorbaar verder, maar is Nederland klaar voor Arna's ideaal? Tegelijkertijd ziet Arna hoe haar geboortestad nabij het Bosnische Mostar definitief gespleten is. De islamitische bevolkingsgroep, waar Arna's familie toe behoorde, is verdreven of vermoord. Arna ontdekt dat de monumenten die zijn opgericht rondom haar ouderlijk huis de misdadigers eren en herdenken. Architectuur wordt ingezet als wapen om de uitsluiting compleet te maken. Ook de straatnamen en pleinen zijn vernoemd naar dezelfde misdadigers. Waar Arna ook komt, ze maakt voelbaar hoe architectuur het gedrag en denken van mensen kan bepalen: van woonhuis tot kantoorgebouw, van theater tot stadsplein. Met haar eigen ontwerpen biedt ze alternatieven en bouwt ze aan een gemeenschappelijke samenleving die toepasbaar is van Bosnië tot Nederland.

Documentairemakers Frederick Mansell en Laurens Samsom (o.a. bekend van 'Team Gaza' en 'Stad van Twee Lentes') volgden architecte Arna Mačkić drie jaar op de voet. De '2Doc: Door de ogen van Arna' is meer dan een portret over een jonge, gedreven architecte: het is een confrontatie met de manier waarop wij onze maatschappij inrichten.

'2Doc: Door de ogen van Arna' is een co-productie van BNNVARA en Dimdocs.

'2Doc: Door de ogen van Arna', woensdag 27 mei om 22.50 uur bij BNNVARA op NPO 2.