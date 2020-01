Johnny Kraaijkamp, Laura Ponticorvo, Jack van Gelder en Annette Apon te gast bij 'Tijd voor MAX'

Van maandag 20 januari tot en met vrijdag 24 januari zijn er weer een heleboel mensen te gast bij 'Tijd voor MAX'. Onder anderen Johnny Kraaijkamp, Laura Ponticorvo, Jack van Gelder en Annette Apon schuiven bij Sybrand en Martine aan.

De eerste gasten van de week zijn op maandag 20 januari acteur Johnny Kraaijkamp en mediapersoonlijkheid Laura Ponticorvo. Zij zijn momenteel te zien in 'Verliefd op Ibiza'; een musical gebaseerd op de gelijknamige bioscoopfilm. Ook schrijver Mano Bouzamour is te gast. Zijn boek Bestsellerboy, waar overeenkomsten met zijn eigen leven in staan, gaat verfilmd worden. In de keuken staat Janny van der Heijden.

Dinsdag 21 januari staat 'Tijd voor MAX' compleet in het teken van de CliniClowns. Te gast zijn sportverslaggever Jack van Gelder, presentator Astrid Joosten, zanger Frans Bauer en de winnaar van Heel Holland Bakt 2018-2019 Anna Yilmaz.

Op woensdag 22 januari worden de Musical Awards uitgereikt tijdens het Musical Awards Gala. Voorafgaand aan de live-uitzending schakelt 'Tijd voor MAX' even met de presentator van deze avond: Frits Sissing. Ook vindt vandaag de kick-off van de Koningsspelen 2020 plaats. In Hellevoetsluis wordt het startsein voor de inschrijving gegeven en wordt het thema bekend gemaakt. In de studio schuift initiatiefnemer van de Koningsspelen en voormalig toptennisser Richard Krajicek aan om iedereen alvast warm te maken.

Het Internationaal Film Festival Rotterdam is begonnen en één van de films die daar vertoond wordt is Leonie, actrice en spionne. De film gaat over het leven van de Nederlandse filmster en dubbelspionne Leonie Brandt die in de jaren 30 en 40 nazi-Duitsland infiltreerde, in kamp Ravensbrück terechtkwam en het overleefde. Op donderdag 24 januari spreken Sybrand en Martine met de maker van de film, Annette Apon, over het met mysterie omgeven leven van Leonie. Ook is de 'Heel Holland Bakt'-afvaller van deze week te gast.

We sluiten de week op vrijdag 24 januari af met Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. Komende maandag 27 januari viert Prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene en prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma, zijn vijftigste verjaardag. Justine vertelt over het soms turbulente leven van deze in Nederland iets minder bekende prins. In de keuken staat Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.