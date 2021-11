John van den Heuvel terug met derde seizoen 'De Jacht op de Mocro-Maffia'

Met het Marengo-proces in volle gang, verschijnt op 9 november het nieuwe seizoen van 'De Jacht op de Mocro-Maffia' van John van den Heuvel. De mocro-maffia houdt ons land al ruim tien jaar in de greep, maar hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen?

Hoe is deze oorlog ooit begonnen? Welke conflicten lagen daaraan ten grondslag? In het derde seizoen van de Videoland Original 'De Jacht op de Mocro-Maffia' gaat John van den Heuvel terug in de tijd en onderzoekt hij het web dat vol zit met verraad, hoogmoed, wantrouwen, geweld en dodelijke slachtoffers.

John van den Heuvel over het derde seizoen: 'We laten zien hoe de mocro-maffia feitelijk ontstond en na welk moment de conflicten volledig escaleerden. Een in beslag genomen partij cocaïne was de oorzaak van een ongekend heftige geweldsgolf.'

Nieuwe feiten

In het nieuwe seizoen van 'De Jacht op de Mocro-Maffia' presenteert John van den Heuvel niet eerder bekend geworden feiten uit lopende onderzoeken. Ook spreekt hij met officieren van justitie, rechercheurs, getuigen, journalisten, slachtoffers en nabestaanden en spoort hij mensen op die eveneens op de dodenlijst staan.

'De Jacht op de Mocro-Maffia' bestaat uit zeven afleveringen. De serie is vanaf 9 november wekelijks te zien bij Videoland.