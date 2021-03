Jeroen van der Boom voert weer openhartige gesprekken aan zijn piano

Paul de Leeuw, Robert ten Brink, Fred van Leer en Jack van Gelder. Dit zijn slechts een paar van de bijzondere gasten die dit seizoen hun opwachting maken in 'Hoge Bomen', het succesvolle programma van zanger en presentator Jeroen van der Boom.

Net als in het eerste seizoen schetst Jeroen in een zeer persoonlijk gesprek aan de piano de levenslijn van zijn bekende hoofdgast.

In elke aflevering herbeleeft Jeroen met zijn gast bijzondere momenten uit zijn of haar leven, met behulp van video’s, foto’s en de muziek die bij die momenten passen. Bekende zangers komen langs om deze liedjes ten gehore te brengen, onder begeleiding van Jeroen en zijn huisband.

In 'Hoge Bomen' leren we spraakmakende BN’ers vooral eens op een andere manier kennen. Elke aflevering is een ode aan de hoofdgast, aan de nostalgie en aan de muziek.

De namen van de overige gasten worden later bekendgemaakt.

'Hoge Bomen' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Hoge Bomen', vanaf 20 maart elke zaterdag om 21.45 uur op SBS6 en op KIJK.nl.