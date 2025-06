Jeanne is maandag 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Foto: © AVROTROS 2020

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren? Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.

Jeanne valt op met haar kleurrijke kleding. Haar excentrieke stijl is meer dan een modekeuze: het is een manier om te ontsnappen aan de eenzaamheid die ze voelt na de scheiding van haar ouders. Na de middelbare school begint Jeanne aan een ontdekkingstocht die haar door verschillende wereldsteden voert. Kleding krijgt een diepere betekenis wanneer ze in India Madhu ontmoet. Jeanne neemt Jaap Jongbloed mee naar Jodhpur, waar haar passie voor mode en maatschappelijke verandering samenkomt. Hier maakt Jaap kennis met Jeanne als ondernemer. Ze werkt samen met vrouwengemeenschappen over de hele wereld.

'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 30 juni om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.