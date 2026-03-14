'Je Zal Het Maar Hebben Junior' volgt Meike & Tijn
Door een bijzondere vergroeiing zitten Meikes kaken op elkaar. Ze kan haar mond maar beperkt openen en ademt via een canule. Meike droomt van een carrière als danseres, ze houdt van streetdance en laat Raïsha ervaren hoe het is om tijdens het dansen door een rietje te ademen.
Daarna mag Raïsha zich samen met Tijn (9) uitsloven op de atletiekbaan. Tijn heeft nefrogene diabetes insipidus, waardoor zijn nieren geen water vasthouden. Hij drinkt dag en nacht veel en moet vaak naar de wc. Toch sport hij graag. Samen vullen ze een zwembadje met de hoeveelheid water die Tijn op één dag drinkt.
'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 15 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
Kijktip van de dag
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.