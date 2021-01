Januari filmmaand in 'Het Uur van de Wolf'

'Het Uur van de Wolf' staat in januari in het teken van FILM. Met daarin drie fijne documentaires: op 13 januari over Paul Verhoeven en zijn film 'Showgirls', op 20 januari over Quentin Tarantino en zijn eerste acht films, en tenslotte op 27 januari over het oeuvre van Stanley Kubrick en diens unieke werkwijze.

Paul Verhoeven en de comeback van 'Showgirls'

Woensdag 13 januari om 23.15 uur op NPO 2

'Een ranzige film vol vrouwenhaat met lachwekkende dialogen en stuitend slechte acteurs.' De filmcritici buitelen in 1995 over elkaar heen bij het neersabelen van Paul Verhoevens 'Showgirls'. De film flopt genadeloos in de bioscoop, maar haalt vervolgens 100 miljoen dollar op via video- en dvd-verkoop en groeit in 25 jaar uit tot een cult-klassieker. Is 'Showgirls' eigenlijk een miskend meesterwerk? Die vraag staat centraal in de documentaire 'Paul Verhoeven en de comeback van 'Showgirls'' waarin op inventieve wijze ook talloze fragmenten uit onder meer Spetters, Zwartboek, Starship Troopers en De vierde man zijn verweven.

'QT8 - Quentin Tarantino: The first eight'

Woensdag 20 januari om 22.55 uur op NPO 2

Het is op een filmset van Quentin Tarantino onmogelijk om je nìet aan te laten steken door zijn plezier in het maken. Dat vertellen bevriende acteurs als Samuel L. Jackson en Tim Roth in 'QT8 - Quentin Tarantino: The first eight'; een documentaire over de eerste acht films uit Tarantino’s oeuvre. De documentaire zélf is al net zo aanstekelijk: na het zien van alle filmfragmenten is de aandrang om weer eens een 'oude' Tarantino uit de kast te pakken groot.

'Kubrick over Kubrick'

Woensdag 27 januari om 22.50 uur op NPO 2

Filmlegende Stanley Kubrick laat twee decennia na zijn dood opnieuw van zich horen. In de documentaire 'Kubrick over Kubrick' reflecteert hij op zijn oeuvre en vertelt hij over zijn unieke werkwijze. Kubrick trad zelden in de publiciteit, maar in een serie audio-interviews met de Franse filmcriticus Michel Ciment is hij openhartig over zijn vak en toont hij zich een intelligente en originele auteur. Deze interviews vormen, samen met talloze onvergetelijke filmfragmenten, de ruggengraat van de documentaire. Daarnaast vertellen acteurs over hun ervaringen op de set, onder wie Jack Nicholson ('The Shining'), Malcolm McDowell ('A Clockwork Orange') en Nicole Kidman ('Eyes Wide Shut').

'Het Uur van de Wolf: januari filmmaand', 13 januari tot 27 januari rond 23.00 uur op NPO 2.