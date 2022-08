Janny van der Heijden ontdekt, maakt én proeft unieke Hollandse producten in videoserie 'Janny's Streken'

Janny van der Heijden laat deze zomer André van Duin achter op hun Denkend aan Holland-boot en stapt aan land om op zoek te gaan naar... eten! In haar eigen online videoserie 'Janny's Streken' ontmoet Janny bijzondere mensen die uiteenlopende streekproducten maken, bereiden of verbouwen.

De producten zijn uniek, innovatief, origineel, soms vergeten of onbekend en áltijd: lekker. De eerste aflevering staat nu op MAX Vandaag en Facebook.

Nederland telt ontelbaar veel lokale lekkernijen. Gemaakt vanuit eeuwenoude tradities of juist met innovatieve en moderne technieken. Janny van der Heijden: 'Langs onze vaarroutes in 'Denkend aan Holland' valt zó veel te proeven. Dat kan ik natuurlijk niet weerstaan. Dus laat ik André bij tijd en wijle achter en stap ik aan land; op zoek naar streekproducten.' Zoals altijd gaat voor niets de zon op. Dus wordt Janny aan het werk gezet door de mensen die ze ontmoet. Zo belandt ze tot haar middel in het waddenslik, wordt ze in een imkerpak gehesen en leert ze liggend te oogsten.

Ook gaat ze het land in om mensen buiten de regio kennis te laten maken met lokale lekkernijen. In de rubriek Goor of Grunn, Zot of Zeeuws, Bah of Bollenstreek en Gestoord of uit Amsterdam-Noord wordt de proef op de som genomen.

'Janny's Streken', elke donderdag een nieuwe aflevering op de Facebookpagina van Omroep MAX, MAXVandaag.nl en NPO Start.