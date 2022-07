Janine Abbring ontvangt Sandra Phlippen in 'VPRO Zomergasten'

Econoom en socioloog Sandra Phlippen (Kerkrade, 1978) is op 31 juli de tweede gast in 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt Phlippen over haar ideale televisieavond.

Sandra Phlippen over 'Zomergasten': 'Komende uit een gezin van arthouse filmfanaten, was de uitnodiging voor 'Zomergasten' voor mij een bijna heilig moment. Ik zal filmfragmenten laten zien die mij en mijn blik op de wereld gevormd hebben en die de grote maatschappelijke verandering tonen waar wij nu middenin staan. De kracht van verbeelding is, naast toegankelijk taalgebruik, onmisbaar voor het weerbaar en samen blijven in deze tijd. We leven in een tijd die begint te lijken op een perfecte storm. We staan voor fundamentele keuzes over hoe te wonen, werken, verplaatsen en consumeren. Een nieuw perspectief op welvaart waarin klimaat en welzijn centraal staan, is een leidraad in mijn filmavond. Ik wil de kijker behoeden voor fatalisme en de kansen laten zien die hopelijk tot activisme en ondernemerschap aansporen.'

Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, geldt als een van de invloedrijkste Nederlandse economen van dit moment. Phlippen heeft een gastaanstelling aan de Erasmus School of Economics en promoveerde in de economie aan het Tinbergen Instituut. Eerder werkte ze als hoofdredacteur van economisch vakblad ESB en als chef economie en columnist bij het Algemeen Dagblad. Ze duidt regelmatig de maatschappelijke en economische gevolgen van o.a. de pandemie, de oorlog in Europa en de energiecrisis, op televisie en in de krant.

Phlippen beschrijft het vak van de econoom als 'het begrijpen, maar ook het helpen oplossen van de maatschappelijke problemen van deze tijd'. Populisme en klimaatverandering zijn haar belangrijkste onderzoeksgebieden, naar eigen zeggen haar levenswerk. Hoe vorm je de economie zó om dat de planeet leefbaar blijft en we elkaar tegelijkertijd niet de tent uitvechten? En: kunnen economen er misschien zelfs voor zorgen dat mensen er een beetje 'zin an' krijgen? Dat zijn de vragen die Phlippen zich als econoom stelt.

Sinds 2019 leidt Phlippen als hoofdeconoom de denktank van ABN Amro – een positie die haar in 2016 al werd aangeboden, maar die ze toen nog 'intuïtief' afsloeg. Hoewel ABN Amro nog altijd niet bepaald als groen te boek staat, wil ze bij de bank 'klimaateconomie' op de kaart te zetten: de economische gevolgen van niets doen aan klimaatverandering, moeten worden afgezet tegen de gevolgen van wél iets doen. Aangezien de politiek z’n vingers niet brandt aan een eerlijk verhaal, zo constateert Phlippen, zal de financiële wereld een sleutelrol spelen in de klimaattransitie.

In haar mediaoptredens stelt Phlippen zich tot doel om 'op een eenvoudige manier over de economie te praten, en zo onzekerheid weg te nemen bij de groeiende groep die de wereld als te complex ervaart'. Haar talent voor klare taal komt in iedere profielschets terug, net als haar worsteling met het concept 'tijd'. Kenmerkend is een recente opmerking van Phlippen 'wie nooit een vlucht mist, die verkwanselt te veel tijd in vertrekhallen.' In haar leven én in haar kijk op de economie, prevaleert Phlippen kwaliteit boven kwantiteit, en tijd boven efficiëntie. Om de vijf jaar zegt ze haar baan op voor een periode van bezinning.

Phlippen groeide op in het Limburgse Kerkrade. Met haar zus en ouders woonde ze in een oud kerkgebouw dat ooit dienst deed voor de mijnwerkers uit de streek. Ze voelde zich er een buitenstaander, in haar woorden bezag ze 'als vanachter een ruit' hoe het de soms kwetsbare dorpsgenoten verging. Na het gymnasium volgden twee studies – Japanse economie, en sociologie. Haar man, Robert Dur, hoogleraar in de economie, ontmoette ze tijdens haar promotie in Rotterdam, de stad waar ze nog altijd woont en die ze liefheeft om 'de ruimte, de wind, de rauwheid, de stilte en de stedelijkheid'. Samen hebben ze twee kinderen van dertien en veertien jaar, Hugo en Elodie.

