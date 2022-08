Janine Abbring ontvangt Raven van Dorst in 'VPRO Zomergasten'

Muzikant en televisiepresentator Raven van Dorst (Vlaardingen, 1984) is op 21 augustus de vijfde gast in 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt Van Dorst over diens ideale televisieavond.

Raven van Dorst: 'Mijn avond wordt een ode aan de einzelgänger en de rebel. Aan mensen die de wereld een stuk kleurrijker en vrijer hebben gemaakt en ook mij op een of andere manier hebben weten te inspireren. Door expliciet zichzelf te zijn, door op te staan voor hun idealen, of door simpelweg bloedirritant en tegendraads te zijn. We gaan het anders-zijn omarmen en vieren!'

Raven van Dorst groeide op als Ryanne van Dorst in het Zuid-Hollandse Maassluis in een gezin met drie kinderen. Nadat die in de tweede klas van de middelbare school werd gestuurd verkaste Van Dorst naar de HAVO voor Muziek en Dans in Rotterdam. Daar ontwikkelde Van Dorst zich behalve muzikaal ook maatschappelijk. Raven werd lid van de Maassluise jongerenraad en als 16-jarige uitverkozen om aan een Wereldklimaatconferentie deel te nemen.

Als muzikant speelde en zong Van Dorst in verschillende bands als Bad Candy en The Riplets en Anne Frank Zappa. Als alter ego Elle Bandita had die bovendien een solocarrière die tot 2019 duurde. Tegenwoordig is Van Dorst actief in de band Dool.

Ravens uitgesproken persoonlijkheid bleef niet onopgemerkt. TV-makers vonden in hen een aantrekkelijke deelnemer aan uiteenlopende programma’s als 'Op zoek naar God', 'Jouw vrouw, mijn vrouw VIPS', 'Expeditie Robinson' en 'Ranking the Stars'.

Al snel kreeg Van Dorst ook de kans om zelf programma’s te maken voor verschillende omroepen. In het programma 'Nachtdieren' rijdt Raven met een oude Mustang door het land en gaat die in gesprek met mensen die ’s nachts wakker zijn over wat ze bezighoudt. In 'Boerderij van Dorst' ontvangt Van Dorst elke week een tweetal bekende Nederlanders die meehelpen met het werk op de boerderij. Dat laatste programma trok in het voorjaar van 2022 hoge kijkcijfers.

In 2017 maakte Raven een vierdelige serie over gender en sekse voor BNNVARA, 'Geslacht!'. In de opening van dat programma vertelde Van Dorst dat die geboren is met een intersekseconditie, ook wel bekend als hermafroditisme.

Op Bevrijdingsdag 2021 maakte Van Dorst bekend voortaan met de naam Raven door het leven te willen gaan. In een post op Instagram schreef die dat de mal van het vrouw-zijn nooit gepast had, en dat de tijd was gekomen om zichzelf van die mal te bevrijden: ‘Zo’n dokter in 1984 kan dan wel mijn tweeslachtige babylichaampje mutileren (‘normaliseren’ werd dat ook wel genoemd) naar dat van een meisje, maar hij had gewoon van me af moeten blijven.’

'Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren', schreef die. 'Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.'

Raven van Dorst heeft een relatie en woont in Rotterdam.

'VPRO Zomergasten', zondag 21 augustus om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.