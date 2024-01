James Martin ontdekt in februari Spanje op 24Kitchen

In de gloednieuwe serie 'James Martin's Spanish Adventure' gaat tv-kok James Martin op onderzoek uit in het voor hem onbekende Spanje.

JAMES MARTIN'S SPANISH ADVENTURE

Door middel van lokale gerechten ondekt hij de geschiedenis en cultuur van de diverse regio’s van het land. Het is een roadtrip als geen ander, waarbij hij stopt op maar liefst twintig bestemmingen tijdens de reis van San Sebastian naar Girona. het gastronomische aanbod en de rustieke eetgelegenheden bieden hem de mogelijkheid om traditionele recepten te proeven. Onderweg zal hij zijn mobiele keuken opzetten tegen een achtergrond van adembenemende landschappen, en zal hij zijn intrek nemen in een prachtige villa op een bergtop om 80 nieuwe recepten te bereiden waar het water je van in de mond loopt.

Vanaf 12 februari, elke maandag om 19:00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MARY MAKES IT EASY S3

De keuken is de 'happy place' van Mary Berg, en ze wil dat het ook de jouwe wordt: of je je repertoire nu beu bent, of bang bent om iets nieuws te proberen. In 'Mary Makes It Easy' kun je met Berg meelopen terwijl ze je stap voor stap meeneemt door recepten die gegarandeerd indruk zullen maken. En dat zonder stress! De serie, gefilmd in Toronto in haar eigen keuken thuis, volgt Mary terwijl ze tips, trucs en recepten deelt om dagelijkse kookproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld ideeën over wat je kunt maken met een koelkast vol restjes.

Vanaf 26 februari elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.

ONGOING

THREE BLUE DUCKS

In deze nieuwe serie gaan we op pad met The Ducks; Darren, Andy en Mark. Samen zijn ze chefs van de Three Blue Ducks, een restaurant met meerdere filialen en een begrip in Australië. In deze serie volgen we de chefs op hun reis door Australië op zoek naar inspiratie voor het menu van hun restaurant. Van inheemse plantensoorten plukken in het wild, tot zeevruchten vangen in de oceaan, de chefs zijn niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Tussendoor worden we meegenomen achter de schermen en nemen we een kijkje bij de unieke locaties van hun restaurant 'The Ducks' in Brisbane en Sydney.

Vanaf 29 januari, elke maandagavond na 'Hairy Bikers' op 24Kitchen.