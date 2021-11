'Jacobine op 2': Wie wordt de nieuwe Theoloog des Vaderlands?

Het is een eretitel, in het leven geroepen om theologie een luidere stem te geven in de samenleving: de Theoloog des Vaderlands. Predikante Almatine Leene heeft die titel het afgelopen jaar mogen dragen. Haar opvolger wordt bekend gemaakt in 'Jacobine op 2'.