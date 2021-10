'Jacobine op 2': Is euthanasie ook voor nabestaanden een verlossing?

En op de 25 mensen overlijdt door euthanasie. De zelfgekozen dood kan een verlossing zijn en zelfs een mooie ervaring. Maar tegenover positieve ervaringen staan soms ook de heftige emoties van nabestaanden.

In deze aflevering van 'Jacobine op 2' gaat het over de ervaringen van de geliefden en nabestaanden bij een euthanasie. Uitvaartbegeleider Susanne Brom, ervaarde de euthanasie van haar vader als emotioneel belastend. D66-senator Boris Dittrich praat over de spanning tussen zijn persoonlijke ervaring en zijn politieke standpunt. Ook spreekt Jacobine met voormalig huisarts en SCEN-arts Paul Giesen over de relatie tussen arts en nabestaanden. Zangeres Leoni Jansen zingt het prachtige 'Sandman'.

'Jacobine op 2', zondag 17 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.