'Jacobine op 2': Hoe overbruggen we de kloof in de samenleving door corona?

Met de herfst voor de deur is er volgens het OMT een 'grote mate van onzekerheid' hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen. Beperkende maatregelen, zoals het kunnen tonen van het omstreden 'coronatoegangsbewijs', zullen daardoor naar verwachting niet op korte termijn verdwijnen.

De ontstane kloof tussen on- en gevaccineerden zal daardoor blijven. Ook de onvermijdelijke spanningen die dit met zich meebrengt in de familiekring als het hierover gaat.

In 'Jacobine op 2' gaan we op zoek naar wie onderdeel uitmaken van de groep die zich keren tegen coronamaatregelen en vaccinaties. Schuilt in hun verzet niet een nieuwe vorm van zingeving? En: hoe overbruggen we de kloof naar elkaar?

