'Jacobine op 2': Geloof in de toekomst

In deze speciale uitzending van 'Jacobine op 2' worden de rollen omgedraaid: SER-voorzitter Kim Putters, die regelmatig te gast was bij Jacobine, interviewt de presentatrice in de allerlaatste uitzending van haar eigen tv-programma 'Jacobine op 2'. Het thema is: Geloof in toekomst.

Aan de hand van drie fragmenten, die ze zelf uitkoos uit de vele interviews die ze deed, vertelt ze aan Kim Putters waarom juist deze drie gasten haar raken. Jacobine: 'Het was heel moeilijk kiezen uit de vele rijke gesprekken die ik voerde. Voor deze laatste uitzending koos ik voor deze drie mensen die mij altijd bij bleven vanwege hun thema’s en hoe ze in het leven staan.' Het gaat om de inmiddels 95-jarige Amerikaanse Holocaust-overlever Edith Eger, Anglicaans priester Mpho Tutu (dochter van Desmond Tutu) en de inmiddels overleden oprichter van 113 zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm.'

Verdiepend

Voor Kim Putters was het een bijzondere ervaring om op de stoel van Jacobine Geel te zitten. 'Met veel respect kijk ik naar de verdiepende gesprekken die Jacobine voert op de Nederlandse televisie. Mooi om mee te werken aan deze allerlaatste uitzending van 'Jacobine op 2'', aldus Kim Putters. In deze uitzending zingt en speelt Leoni Jansen samen met twee jonge muzikanten Doraly Vermeulen (bas) en Pim Stegeman (gitaar) twee nummers. ‘The long and winding road’ van de Beatles, speciaal door Jacobine zelf uitgekozen. Als slotlied zingt ze samen met de twee muzikanten ‘Als je ooit’. Leoni Jansen was solo en samen met verschillende artiesten regelmatig te zien en te horen in 'Jacobine op 2'. In het slotseizoen van 'Jacobine op 2' gaat Jacobine Geel op zoek naar waar mensen in geloven. Vandaag: Geloof in toekomst. Jacobine Geel blijft losse programma’s maken voor de KRO-NCRV. 'Jacobine op 2', zondag 30 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.