'Jacobine': Bij wie kunnen we terecht voor onze levensvragen?

Aan het begin van het nieuwe jaar staan veel mensen stil bij hoe ze in leven staan en waar ze naartoe willen. Hoe te leven?

We hebben vaak geen flauw idee en zoeken daarom heel graag hulp bij de therapeut. Maar volgens onder anderen psychiater Dirk De Wachter is dat niet de ideale plek. Waar kunnen we dan beter terecht?

Jacobine praat hierover met de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter, predikant Joost Röselaers en socioloog Christien Brinkgreve.

