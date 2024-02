'Ivo op Zondag' krijgt onder meer Thomas Erdbrink over de vloer

Ivo Niehe kijkt naar het leven van inspirerende kunstenaars, kiest de juiste muziek voor de zondag en zoekt het antwoord op de vraag: hoe ziet de zevende dag van de week eruit van bekende landgenoten in binnen- en buitenland?

Wat is hun ideale zondag? Ook opent hij het rijke archief van 'De TV Show'. In deze aflevering kijken we o.a. in de wereld van AI en zijn we voor de zondagochtend te gast bij Thomas Erdbrink. In de studio vertelt Dominic Seldis over zijn nieuwe theatershow, zijn jeugd in Engeland en zijn engelse gevoel voor humor.

'Ivo op Zondag', zondag 11 februari om 11.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.