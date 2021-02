Ivo de Wijs en Boris Giltburg in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt tekstdichter Ivo de Wijs, meesterpianist Boris Giltburg, bariton Martijn Cornet en Ragazze Quartet, Nymphéas Trombone Quartet, en leden van orkestcollectief Pynarello.

Te gast is tekstdichter en presentator Ivo de Wijs. Hij is een fan van de liederen van Franz Schubert, en in het bijzonder van de cyclus ‘Winterreise’. Volgens Ivo zou elke dichter blij zijn met een geniale componist als Schubert die de tekst zoveel recht doet. Bariton Martijn Cornet en het Ragazze Quartet voeren speciaal voor Ivo één van zijn favoriete liederen van 'Winterreise' uit: 'Auf dem Flusse'.

In zijn rubriek Jonge Helden ontvangt Paul het Nymphéas Trombone Quartet. De vier jonge trombonisten zijn studiegenoten en hebben zich ten doel gesteld een groter publiek kennis te laten maken met de verfijnde en elegante klank van het instrument. In Podium Witteman spelen ze een klassieker uit de vroege 17de eeuw van Giovanni Gabrieli: Canzon seconda a quattro.

Floris Kortie neemt de Russisch-Israëlische meesterpianist Boris Giltburg mee om het te gaan hebben over de piano-etude. Bij etudes denken we al snel aan droge vingeroefeningen, maar er zijn ook etudes gecomponeerd die beslist concertwaardig zijn. We horen razendknappe etudes van o.a. Alexander Skrjabin en Sergej Rachmaninov.

In Pauls Monument speelt Pynarello Fagottet (een ensemble van viool, altviool, cello en fagot) het prachtige 'Entrée de Polymnie' uit de opera 'Les boréades' van Jean-Philippe Rameau.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een concertregistratie van de NTR ZaterdagMatinee waarin het Orkest van de Achttiende Eeuw o.l.v. Frans Brüggen orkestsuites van Johann Sebastian Bach en Jean-Philippe Rameau speelt. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

De Podium Witteman Podcast gaat deze week over voetbal, want in de stadions klinkt meer klassieke muziek dan je op het eerste gezicht zou denken! Voetbalfanaten Carine Lacor (presentator NPO Radio 4) en Daniel Torrico Menacho (violist Matangi kwartet) vertellen over hun favoriete voetbalmuziek. De Podium Witteman Podcast verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

