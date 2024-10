Is vriendschap een illusie? In 'KRO-NCRV 2Doc kort: Anne (32) zoekt vrienden'

Anne (32) is de eenzaamheid beu en wenst een grootse verjaardag. Daarom onderzoekt ze oude en nieuwe vriendschappen in deze tragikomische documentaire over het verlangen ergens bij te horen.

Anne’s vrienden zijn op, althans, zo lijkt het. Vroeger trok ze veel op met haar hechte vriendenclub, tegenwoordig zit ze vaak alleen thuis. Nu ze 32 is geworden, beseft ze dat het tijd is voor verandering. Vastbesloten om haar verjaardag dit jaar uitbundig te vieren, begint ze in deze KRO-NCRV documentaire aan een zoektocht naar connectie. Anne neemt haar huidige en verwaterde vriendschappen van weleer onder de loep, terwijl ze actief aan de slag gaat om haar sociale kring uit te breiden.

Sandra Hilster, media directeur van KRO-NCRV: 'KRO-NCRV is altijd opzoek naar nieuwe documentairemakers die vanuit hun eigen perspectief meeslepende en verrassende verhalen vertellen die raken. Talent dat zich thuis voelt bij KRO-NCRV willen we ook graag behouden. Daarom investeren we veel tijd in talentontwikkelingstrajecten zoals Teledoc Campus.'

'Anne (32) zoekt vrienden' is een film van Anne van der Steen, geproduceerd door Nozem Films in coproductie met KRO-NCRV en kwam tot stand in het kader van Teledoc Campus.

Teledoc Campus is het succesvolle project van CoBO, het Nederlands Filmfonds en het NPO-fonds dat jonge regisseurs en producenten de kans biedt ervaring op te doen met korte, filmische documentaires.

'Anne (32) zoekt vrienden', maandag 28 oktober om 23.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.