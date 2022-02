Irene gaat varen in 'Over Mijn Lijk'

Irene gaat varen met haar vrienden en familie. Ze wil graag dat de belangrijkste mensen in haar leven elkaar leren kennen, voor als ze komt te overlijden. Kiki viert vakantie aan het strand. Hoewel ze daar maximaal van geniet, vindt ze het ook moeilijk te accepteren dat ze niet meer alles kan.

Roy wordt binnenkort vader en bereidt zich samen met Annick voor op gezinsuitbreiding. Maar ook moet hij vijf dagen per week 150 kilometer per taxi naar het ziekenhuis voor bestraling. Patrick heeft een gesprek met een arts over euthanasie. Hij wil zelf de regie houden over zijn leven mocht de pijn in zijn buik te hevig worden.

'Over Mijn Lijk', woensdag 23 februari om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.