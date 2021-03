'Ingelijst' met Jesse Klaver (GroenLinks)

In 'Ingelijst' interviewt Ruud de Wild lijsttrekkers van verschillende politieke partijen en onderzoekt zo de soundtrack van hun leven.

Na het gesprek maakt Ruud een schilderij dat volgens hem de hoofdpersoon typeert.

Ruud ontmoet de politici in zijn atelier in Amsterdam. Aan de werktafel ontspint zich – op Ruuds eigen wijze - een persoonlijk gesprek over de drijfveren, ambities en het leven van de hoofdpersoon. Aan welke muziek kleven mooie of minder mooie herinneringen? Wat is het effect van muziek op de lijsttrekker? Staat er onder werktijd muziek op of is het alleen ter ontspanning? Samen luisteren ze naar het lijflied van de politicus, waarom is juist dit nummer zo belangrijk? Na het gesprek maakt Ruud een schilderij dat past bij de lijsttrekker.

Aflevering 7: Jesse Klaver

Ruud de Wild ontvangt in zijn atelier Jesse Klaver van GroenLinks om met hem over politiek en muziek te praten. De belangrijkste songtekst van de politicus zal Ruud in een schilderij verwerken.

'Ingelijst', dinsdag 2 maart ná het late NOS Journaal bij KRO-NCRV op NPO 1.