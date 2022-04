Indrukwekkende docu over Hitlers kindsoldaten op NPO 2

Op Dolle Dinsdag – 5 september 1944 – sloegen zo'n zestigduizend NSB'ers, vooral vrouwen en kinderen, op de vlucht naar Duitsland na aanhoudende geruchten over de naderende geallieerden.

Van de jongens in deze groep werd geëist dat zij zich zouden inzetten voor de Duitse oorlogsvoering. Ze werden van hun ouders gescheiden en overgebracht naar zogenaamde weersportkampen van de Hitlerjugend in Oostenrijk. In de AVROTROS-documentaire 'Hitlers Kindsoldaten, NSB-kinderen geronseld voor de Waffen-SS', maakt Jan Hendriksen- zo’n jongen van toen- nog een keer de tocht die zijn leven voor altijd veranderde.

In het voorjaar van 1945 werden de honderden Nederlandse jongens in de kazerne van Graz als SS'ers klaargestoomd om naar het naderende Oostfront te gaan. Vele van hen kregen voortijdig met oorlogsgeweld te maken. Bombardementen, fusillades en massamoorden vonden plaats op het kazerneterrein. Heftige gebeurtenissen waar de nog levende getuigen, zoals Jan, nog altijd aan terugdenken. Wie waren deze kindsoldaten en hoe kwamen zij als de laatste SS'ers terecht in de maalstroom van de oorlog? In 'Hitlers Kindsoldaten' blikken in totaal vijf toenmalige kindsoldaten terug op deze levensbepalende gebeurtenissen.

Uit 'Hitlers Kindsoldaten, NSB-kinderen geronseld voor de Waffen-SS', blijkt dat degenen die tekenden voor de SS veelal onder druk werden gezet of na valse beloftes werden overgebracht naar de SS-kazerne in Graz. Jongens die wegliepen, werden opgepakt en riskeerden de doodstraf.

Geallieerde piloten, verzetsstrijders en deserteurs werden op het kazerneterrein gefusilleerd. Begin april 1945 vond een massamoord plaats, toen meer dan 150 Hongaarse Joden op het exercitieterrein werden doodgeschoten door dronken SS'ers. De meeste jonge rekruten moesten op hun kamers blijven, maar iedereen hoorde het schieten. Daarna volgde de tocht naar het front en de vlucht voor het Russische leger.

Nu, 77 jaar later, zijn er nog maar weinig van deze getuigen in leven. Na het grootste deel van hun leven gezwegen te hebben, vertellen zij nu hun complete verhaal. Nog altijd denken ze dagelijks terug aan deze gebeurtenissen die zo'n diepe stempel hebben gedrukt op hun leven.

Deze documentaire is mede tot stand gekomen door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

'Hitlers Kindsoldaten, NSB-kinderen geronseld door de Waffen-SS,' maandag 18 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.