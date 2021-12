In 'Teenage Boss' volgt Numidia tieners die een maand de baas zijn over het geld van hun ouders

Welk kind droomt er niet van om de baas te zijn over de stacks van je ouders? Betaal je de ene prangende rekening, of houd je het geld lekker zelf? Jij betaalt, dus jij bepaalt, toch? In 'Teenage Boss' zijn de rollen omgedraaid: niet de ouders, maar de kinderen beslissen een maand lang waar het geld aan uitgegeven wordt.

Gaan de uitgaven naar de broodnodige kostenposten en houden zij onder druk van hun familie het hoofd koel? Dat is nog een hele uitdaging: Nico (11) doet een gigantische miskoop, waardoor de familievakantie op het spel komt te staan, Bram (15) schotelt zijn ouders iedere dag een bord macaroni met smek voor om een Playstation te bekostigen. Bij Gabriella (14) overweegt Numidia om vroegtijdig de stekker eruit te trekken omdat ze in het rood komt te staan. Pelle (11) trekt zijn eigen plan en daar lopen de emoties torenhoog op, want op de tweede dag besluit hij al een telefoon te kopen. En bij Sara komen haar ouders in opstand omdat ze alleen maar aan zichzelf denkt en ze niets meer te eten geeft. De druk op de Teenage Bosses wordt groter en groter: weten de tieners het einde van de maand te halen?

Pelle is de eerste en tevens de jongste Teenage Boss die onder leiding van Numidia de financiën beheert. Hij is tien jaar oud en heeft maar één droom: een mobiele telefoon kopen. Zijn moeders vinden hem daar veel te jong voor, dus wat hen betreft komt er absoluut geen mobieltje in huis. Als Pelle na twee dagen er toch stiekem eentje koopt, werkt hij zichzelf in de nesten. Zijn moeders Jose en Marieke zijn niet blij en eisen dat hij de telefoon terugbrengt. Pelle wil ook nog zijn game room inrichten en een fissa organiseren voor al zijn vrienden. Deze plannen dreigen helemaal in de soep te lopen als hij geconfronteerd wordt met onvoorziene kostenposten.

Numidia werd in 2015 bekend door haar deelname aan 'The Voice Kids'. In de talentenjacht schopte ze het tot de finale. Ze heeft verschillende grote hits op haar naam staan, zoals 'Meli Meli' (met Ali B & Ronnie Flex) en 'Alleen Wij' (met Famke Louise). In 2019 volgde een platencontract. In 2020 bemachtigde Numidia FunX Awards voor 'Artist of the Year' en 'Best Song' met 'Tout Est Bon'.

