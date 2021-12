In Spuiten en Slikken docu 'Jong Geleerd, Nooit Gedaan' onderzoekt Stijn de Vries of hij ontmaagd moet worden

Stijn (23) heeft het ogenschijnlijk goed voor elkaar: fijne vrienden, een mooie plek om te wonen en een leuke baan. Toch knaagt er iets aan hem: hij is nog maagd. En daar krijgt hij vaak vreemde reacties op. In de documentairereeks 'Jong Geleerd, Nooit Gedaan' gaat hij op onderzoek uit.

Want waarom is hij nog maagd? Ben je pas volmaakt als je seks hebt gehad? En hoe kan het dat bijna een kwart van de jongens rond de 23 jaar nog maagd is, maar je daar niets over hoort?

Stijn: 'Vroeger dacht ik dat ik in mijn studententijd los zou gaan, maar dat is tot op heden niet gebeurd. En dan ben je nog maagd op je 23ste. Ik heb me er jaren voor geschaamd en dacht altijd dat ik de enige was. Als ik toegeef nog geen ervaring in bed te hebben krijg ik de gekste reacties. Schijnbaar pas ik niet in het beeld dat mensen hebben bij maagden. Maar waarom is mijn maagdelijkheid zo'n ding? Dat heb ik in deze documentaire onderzocht.'

In de documentaireserie gaat Stijn onder andere langs bij Joey (24) die per se ontmaagd wil worden en daar een escort voor inschakelt. Daarnaast spreekt Stijn de Vlaamse seksuoloog Kaat Bollen. Zij legt hem uit wanneer je als homoseksuele jongen ontmaagd bent. Ook gaat hij op pad met Ruud (31), die nog maagd is en een cursus volgt om vrouwen aan te leren spreken in de hoop iemand aan de haak te slaan. En om zichzelf sexy te voelen, besluit Stijn mee te doen met een kinky optreden. Tot slot schuift hij aan bij een 'maagdendiner'. Hier gaat Stijn in gesprek met andere maagden om antwoord te krijgen op de vraag: wat maakt het eigenlijk uit om maagd te zijn?

'Jong Geleerd, Nooit Gedaan' is vanaf 10 december elke vrijdag om 17.00 uur te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van 'Spuiten en Slikken'.