'In Real Life': Juul trekt naar Eva en Shen-en

Foto: © KRO-NCRV 2020

Twintigers van nu lijken volledig op te gaan in hun online identiteit en social media. De mooiste foto's en filmpjes komen voorbij op Instagram, Snapchat en Tiktok.

Maar dat is voor een deel slechts schijn. Wat gaat er werkelijk om in de hoofden en harten van millennials? Wat houdt ze écht bezig? Dat is het uitgangspunt van 'In Real Life', vanaf maandag 16 november drie weken lang elke werkdag om 19.25 uur op NPO 3. In vijftien afleveringen zie je het echte leven van acht ambitieuze twintigers die op een kruispunt in hun leven staan en zo goed en zo kwaad als het gaat hun weg proberen te vinden.

Aflevering 2: Juul trekt naar Eva en Shen-en

In de tweede aflevering is te zien hoe Juul en Eva naar elkaar toe trekken. Met Juul op de gitaar en Eva als tekstschrijver vormen ze een singer-songwriter-koppel. Juul heeft ook iets gemeen met Shen-en: beiden zijn in therapie. Weliswaar om twee heel verschillende redenen.

'In Real Life', dinsdag 17 november om 19.25 uur NPO 3.