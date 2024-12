In januari op TV5MONDE: Maria Callas, Jacques Brel, Simone Signoret, Michel Piccoli

Het nieuwe jaar start met een bomvol programma op TV5MONDE. Een nieuw seizoen van de misdaadserie in de tropen 'OPJ', een documentaire over Maria Callas, klassiekers met Simone Signoret en Michel Piccoli en ook Brel komt aan bod. Deze programmering zet de toon voor het nieuwe jaar.

Serie: OPJ (Nederlands ondertiteld)

iedere dinsdag om 21.00 uur vanaf 7 januari (18 afleveringen)

(herh: vrijdag om 14.00 uur)

De populaire misdaadserie OPJ keert terug op TV5MONDE voor een nieuw seizoen. Volg Clarissa, Jackson, Gaspard en de rest van het team tegen de prachtige setting van het eiland La Réunion. Ze krijgen te maken met misdaad, intrige en zelfs een seriemoordenaar?

Docu: 'Maria Callas - Renate Tebaldi, la féline et la colombe'

(Nederlands ondertiteld)

Maandag 6 januari om 12.30 uur

New York, 16 september 1968. Achter de schermen van de Metropolitan Opera omhelzen de beroemde zangeressen Maria Callas en Renata Tebaldi elkaar hartelijk. Het is het einde van een heftige en breed in de media uitgemeten artistieke rivaliteit die zich in de jaren vijftig afspeelde op 's werelds meest prestigieuze operapodia.

Regie: René-Jean Bouyer (Frankrijk, 2014)

Cinema: 'La Ronde'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 9 januari om 21.00 uur

Wenen, 1900. Het is liefde alom, stellen komen samen en gaan uit elkaar. Na een korte affaire met een prostituee verleidt een soldaat een dienstmeisje, dat weer een verhouding heeft met de zoon van de familie waarvoor zij werkt...

Regie: Max Ophuls, (Frankrijk, zwart-wit, 1950)

Rolverdeling: Simone Signoret, Danielle Darrieux

Cinema: 'L'invitée'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 16 januari om 21.00 uur

Anne, tekenaar voor een beroemd architect, wacht op haar man. Deze is bioloog en vaak afwezig voor conferenties. Hij komt in de nacht thuis met een andere vrouw, Lorna. Anne is diep gekwetst en vlucht. François, haar baas, stelt haar voor om met hem mee te gaan naar het Zuiden.

Regie: Vittorio De Seta (Frankrijk/Italië, 1969)

Rolverdeling: Michel Piccoli

Docu: 'Vizorek Raconte Brel' (Nederlands ondertiteld)

Vrijdag 3 januari om 21.00 uur

Jacques Brel is op 9 oktober 1978 overleden en zijn culturele erfenis is nog bijzonder levend. Ook nu nog worden talrijke zangers en acteurs beïnvloed door de Belgische artiest. Waarom is zijn invloed zo zichtbaar? Wat was er zo bijzonder aan hem? Alex Vizorek kruipt in zijn huid.

Regie: Hugues Jossa (België, 2024)

Docu: 'Les Rois de la Comédie: Fernandel, Jacques Tati, Bourvil, Louis de Funès' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 13 januari om 12.30 uur

Een terugblik op de carrières van vier iconen van de Franse lach. Aan het einde van de jaren 1950 werden Fernandel, Jacques Tati, Bourvil en Louis de Funès tegelijkertijd beroemd, zowel voor als achter de camera. Hoe werden ze zo succesvol? Hoe hebben ze hun immense populariteit beleefd?

Regie: Nicolas Henry (France, 2022)

Documentaireserie: Waar zijn mensen het gelukkigst?

Docu: 'Au pays de bonheur' (Nederlands ondertiteld)

iedere woensdag om 12.30 uur (10 afleveringen)

Deze documentaireserie onderzoekt wat mensen over de hele wereld gelukkig maakt. Presentator Marc-André Carignan ontdekt wat een directe invloed heeft op het welzijn, de levenskwaliteit en uiteindelijk het geluk van mensen. We bezoeken Costa Rica, Taïwan, Mexico, Australië, Panama, VS, Canada, Denemarken, Nederland en Finland. De aflevering over Nederland wordt uitgezonden in februari.