In 'Hollandse Zaken' van MAX: het gat in de zorg

In 'Hollandse Zaken' woensdag hoe het afschaffen van verzorgingshuizen leidde tot een crisis in de ouderenzorg. Lange wachtlijsten voor verpleeghuizen, te weinig thuiszorg, eenzaamheid en mantelzorgers met de handen in het haar.

Het kabinet Rutte II besloot vele verzorgingshuizen te sluiten. Deze vorm van ouderzorg werd te duur. En bovendien wilden ouderen liever langer thuis wonen, was het mantra. Sinds 2012 verdwenen daarom tienduizenden plekken in deze huizen voor nog relatief gezonde ouderen.

Tien jaar na dato blijkt dat het verdwijnen van de verzorgingshuizen én het groeiende personeelstekort tot een gat in de zorg hebben geleid. In 'Hollandse Zaken' het verhaal van de 85-jarige Femmie uit Hoogeveen, die dolgraag in een aanleunwoning of een zorgflat zou willen wonen. Ze is eenzaam, durft de trap niet meer op en elke inspanning is haar te veel. Maar ze is te goed voor een verpleeghuis. Ook het verhaal van Samantha uit Ammerzoden, die verstrikt raakte in een doolhof van bureaucratie toen ze op haar eigen erf een mantelzorgwoning wilde realiseren voor haar ouders. Iets wat de overheid zegt juist te stimuleren. En het verhaal van Marion uit Eindhoven die geen terminale thuiszorg kon krijgen in de laatste levensdagen van haar man.

Hoeveel heeft de afschaffing van verzorgingshuizen de staat uiteindelijk opgeleverd? En welke andere zorgkosten zijn ervoor in de plaats gekomen? Gezondheidseconomen Guus Schrijvers en Bram Wouterse zien dat de kosten eerder zijn gestegen dan afgenomen.

Ook blijkt dat tien jaar na het verdwijnen toch her en der weer verzorgingshuizen nieuwe stijl worden gerealiseerd, zoals in het Rotterdamse IJsselmonde. Want de vraag naar een woonvorm tussen thuis wonen en een verpleeghuis is groot.

