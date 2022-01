'In het Kielzog van de Mayflower': Het beloofde land

Na een barre overtocht bereiken de Pilgrims de kust van het huidige Amerika. De groep is verzwakt, hongerig en de winter breekt aan. Ze hebben snel een plek nodig waar ze huizen kunnen bouwen.

Ze vertrokken naar een gebied waarvan ze dachten dat het een 'leeg canvas' zou zijn. Een nieuwe wereld die ze zelf konden invullen. Maar ze komen terecht in een gebied dat al duizenden jaren bewoond werd door stammen met een rijke cultuur, de Wampanoag. Voor de native Americans is de komst van Europeanen een ramp. Maar voor de Pilgrims is hun hulp een zegen. Zonder de steun van de plaatselijke stammen hadden de Pilgrims het waarschijnlijk nooit overleefd.

'In het Kielzog van de Mayflower', vrijdag 21 januari om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.