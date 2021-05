Ilse DeLange, Marcel Levi en Femke Halsema in nieuw seizoen 'College Tour' bij KRO-NCRV

'College Tour' wordt voor het eerst door KRO-NCRV uitgezonden. Twan Huys heeft de eerste namen bekend gemaakt. In totaal komen er zes afleveringen. Wie er verder nog in de reeks komt, zal later bekend worden gemaakt.

Ilse DeLange

Met de kenmerkende snik in haar stem bracht Ilse DeLange het Amerikaanse countrygenre naar Nederland. Ze is al decennialang een van de populairste artiesten van Nederland, bekend van talloze hits als 'I'm not so tough', 'Miracle' en 'Changes'. In 2014 wordt Ilse DeLange met de door haar opgerichte band The Common Linnets tweede op het Eurovisie Songfestival. Haar songfestivalnummer, 'Calm After The Storm', belandt daarna in meerdere landen hoog in de hitlijsten. De afgelopen tijd investeert DeLange veel in haar carrière in Duitsland. Ze was te zien in 'Sing Meinen Song', de Duitse versie van 'Beste Zangers' en op dit moment doet ze mee aan de Duitse danscompetitie 'Let's Dance'. Aan de vooravond van het Eurovisie Songfestival, dat mede door haar rol als mentor van Duncan Laurence in Nederland plaatsvindt, is Ilse DeLange te gast in 'College Tour'.

'College Tour: Ilse Delange', dinsdag 11 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Marcel Levi

Na een indrukwekkende loopbaan als arts, hoogleraar en ziekenhuisdirecteur in Nederland vertrekt Marcel Levi begin 2017 naar Londen om daar leiding te geven aan diverse ziekenhuizen van de University College London Hospitals. Tijdens de coronacrisis is hij in die positie uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerde en gewaardeerde stem in het coronadebat. Sinds deze maand is Levi terug in Nederland, als hoogleraar Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en als voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ook zal hij, zoals hij altijd doet, één dag in de week actief blijven op de ziekenhuisvloer. Met ruim 750 wetenschappelijke publicaties op zijn naam, zijn bestuurlijke ervaring en zijn visie op de bestrijding van de pandemie, wordt Marcel Levi’s naam vaak genoemd als de gedroomde minister van Volksgezondheid in het nieuwe kabinet.

Opname: vrijdag 14 mei, Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam

Uitzending: dinsdag 18 mei, om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Femke Halsema

Ze zetelde dertien jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer, waarvan acht als politiek leider. Na haar vertrek uit politiek Den Haag, wordt ze in 2012 nog gepolst voor een ministerspost in het kabinet Rutte II. In haar politieke autobiografie 'Pluche', die meer dan 50.000 keer over de toonbank gaat, bezweert Femke Halsema niet zomaar terug te zullen keren in het openbaar bestuur. Maar dan komt in 2018 het burgemeesterschap van Amsterdam op haar pad. Bijna drie jaar draagt Femke Halsema nu, als eerste vrouw, de hoofdstedelijke ambtsketen. Ze vindt grote uitdagingen op haar pad, zoals de coronacrisis en de strijd tegen de heftige drugscriminaliteit. Aan de vooravond van het EK Voetbal, dat deels in Amsterdam plaatsvindt, is burgemeester Femke Halsema te gast in 'College Tour'.

Opname: vrijdag 4 juni, Koninklijk Theater Carré in Amsterdam

Uitzending: dinsdag 8 juni om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

