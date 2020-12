'Ik Vertrek': Wat als je al drie keer emigreerde?

Voor het eerst in de 'Ik Vertrek' geschiedenis volgt het programma mensen die maar liefst drie keer emigreerden, naar drie verschillende landen.

Na een mislukt avontuur in Frankrijk, tref' 'Ik Vertrek' de twee in Duitsland. Hoewel ze een charmant plekje tussen de koeien hebben, is dit ook niet hun eindbestemming. Die ligt – als het goed is - in Spanje! Hier willen ze retreat programma’s opzetten voor groepen. Nog voordat de verbouwing is gestart, hebben ze al de eerste boeking binnen! Over vijf weken ontvangen ze twaalf personen en er moet nog héél véél gebeuren. De vraag is of Laurens en Brigitte die uitdaging aan kunnen…

