'Ik Vertrek' volgt Steef en Yvonne naar Oostenrijk

Foto: © AVROTROS 2025

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Steef (59) en Yvonne (58) hebben een voormalig swingersparadijs in het Oostenrijkse Bach op de kop getikt. Deze willen ze omtoveren tot B&B. De wintersportfanaten verruilen huis en haard in Brabant voor een nieuw leven in Oostenrijk samen met hond Zouko. Ze hopen met hun passie voor gastvrijheid en liefde voor de Oostenrijkse levensstijl binnen een half jaar een succesvol bedrijf op te bouwen. Er moet flink wat veranderen voordat ze open kunnen en bij aankomst blijkt dat de oud-eigenaar zich niet aan enkele afspraken gehouden heeft. Desondanks blijven Steef en Yvonne optimistisch. Ze steken meteen hun handen uit de mouwen.

'Ik Vertrek', dinsdag 11 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.