'Ik Vertrek' volgt Edwin en Kirsten naar Zuid-Afrika

Edwin en Kirsten zijn echte Afrika-fanaten. Na een ongelukkige val met een brommer belandt Edwin in het ziekenhuis. Van daaruit gaan de twee bij zichzelf na wat ze nou écht willen doen.

Emigreren naar Zuid-Afrika is het antwoord. Ze vertrekken naar Hoedspruit, dicht bij het Krugerpark. Daar neemt het stel een lodge over. De eerste boekingen staan al over een aantal weken gepland, maar voor die tijd moet eerst de zebrapoep uit het zwembad worden gevist. Ze vinden het leven tussen de wilde dieren spannender dan gedacht en moeten erg wennen aan de Zuid-Afrikaanse mentaliteit. Dan was hun oude leventje in Bennekom zo gek nog niet...

'Ik Vertrek', donderdag 25 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.