'Ik Vertrek' start met een nieuw seizoen

Yvonne (50) en Ulrich (62) willen vanwege het sombere weer in Nederland naar Spanje verhuizen om een spiritueel oord te creëren.

Waar je naartoe kunt om tot jezelf te komen, met een voedselbos, healingmassages, detoxkuren en vaginale stoombaden. Noodgedwongen logeert het stel een aantal maanden bij Yvonne’s ex en gooit de riolering roet in het eten. Terwijl de riolering wordt afgemaakt, zitten de gasten voor de eerste retraite al in het vliegtuig naar Spanje.

