Igone de Jongh en Jan Kooijman presenteren nieuwe aflevering van 'Dans Met Mij'

De NTR en de Nederlandse Dansdagen dragen de dans een warm hart toe. Beide partijen hebben de handen weer ineengeslagen om de waarde van deze prachtige kunstvorm dichterbij het publiek te brengen, in een nieuwe aflevering van 'Dans Met Mij' op zondag 3 oktober.

In dit programma delen danser, acteur en presentator Jan Kooijman en ballet-icoon Igone de Jongh hun liefde voor dans en gaan ze in gesprek met bijzondere gasten uit de danswereld.

Jan en Igone blikken terug op een moeilijk jaar waarin dansen voor publiek niet mogelijk was. Op een creatieve manier vonden veel dansers gelukkig toch digitaal een weg naar het publiek. Jan en Igone ontmoeten onder anderen freestyler, choreograaf en docent Ali Zanad.

Ali is geboren en getogen in Bagdad, Irak, en kwam op zijn 13e naar Nederland. Hier is zijn liefde voor dans ontstaan, die terug te zien is in zijn spraakmakende solo. Ook Gouden jubilaris Introdans komt voorbij. Het gezelschap viert dit jaar haar 50e verjaardag en artistiek directeur Roel Voorintholt neemt de kijker mee langs de rijke geschiedenis van zijn gezelschap.

Daarnaast komen Guy Weizman van Club Guy & Roni, Emma Evelein & Remy Tilburg -de winnaars van duettencompetitie RIDCC- aan het woord. Choreografe Conny Janssen opent de Nederlandse Dansdagen met een lezing waarin ze vertelt hoe volgens haar de dans in Nederland ervoor staat.

De gesprekken vinden plaats op verschillende iconische plekken in Maastricht en worden aangevuld met bijzondere liveoptredens.

De Nederlandse Dansdagen vinden plaats van 30 september t/m 7 oktober. Meer informatie op www.nederlandsedansdagen.nl.

'Dans Met Mij', zondag 3 oktober om 17.10 uur bij de NTR op NPO 2.