IDFA openingsfilm 'Four Journeys' voor het eerst op televisie bij EO

Ruim dertig jaar geleden werd filmmaker Louis Hothothot geboren. Hij was het tweede kind van zijn ouders en vanwege het éénkindbeleid in China illegaal. Zijn vader moest zijn politieke carrière opgeven en kreeg voor Louis' geboorte een boete van maar liefst drie jaarsalarissen.

Louis groeide op met bijtende schuldgevoelens over zijn bestaan. De EOdoc: 'Four Journeys' wil laten zien wat dit betekent voor zijn familie, voor hem, en voor de band met zijn ouders. De film werd tijdens IDFA, in het najaar van 2021, vertoond als openingsfilm van het festival.

Na zeven jaar in Europa te hebben gewoond, reist Louis terug naar China om zijn familiegeschiedenis te achterhalen. Zijn ouders en zus wonen in een nieuw appartement in Bejing. Niets duidt op een gezamenlijk gezinsleven, op een verloren gewaande foto na, waarop Louis' vader en moeder samen met zijn zus poseren voor een portret van Mao. zijn moeder is dan drie maanden zwanger van Louis. Een gegeven dat ze - door de destijds opgelegde éénkindpolitiek in China - vergeefs geheim probeerden te houden. Maar er is nog een geheim: via een oom komt Louis erachter dat er nog een derde kind geweest is, dat verongelukte en over wie nooit meer gesproken is.

Nieuw geboortebeleid in China

Terwijl Louis zijn ouders beter probeert te leren kennen, dringen zij erop aan dat hij zelf kinderen krijgt. Aan China's geboortebeleid zal het niet liggen; om de vergrijzing tegen te gaan, is de éénkindpolitiek inmiddels afgeschaft. Opnieuw worden de verhoudingen binnen Louis' familie onder druk gezet. Hoe kan Louis zich gewaardeerd voelen als zoon? Wat betekent hij voor hen?

Verbondenheid

Hoofdredacteur EOdocs Margit Balogh: 'In 'Four Journeys' komen universele thema's samen, het gaat over vervreemding tussen ouders en kinderen als gevolg van een conflict tussen de behoefte aan vrijheid en de behoefte aan verbondenheid met elkaar. Het gaat ook over persoonlijke en collectieve pijn dat in familie generaties verweven zit. Pas als de pijnlijke gebeurtenissen besproken worden, volgt er rouw en verwerking en kan er weer een gezonde verbinding met elkaar ontstaan.'

'Four Journeys' werd verkozen als openingsfilm op IDFA 2021 en genomineerd voor de IDFA Award for Best First Feature en de IDFA Award for Best Dutch Film.

'EOdoc: 'Four Journeys'', donderdag 2 juni om 23.10 uur op NPO 2.